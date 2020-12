‘ಸೂಫಿಯುಂ ಸುಜಾತಯುಂ’ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾನವಾಸ್ ನರಣ್ಣಿಪ್ಪುಳ ನಿಧನ

ಕೊಚ್ಚಿ: ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಾನವಾಸ್ ನರಣ್ಣಿಪ್ಪುಳ (37) ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾನವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಶಾನವಾಸ್ ಅವರು ಮಿದುಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು.

ಶಾನವಾಸ್ ಅವರ ‘ಸೂಫಿಯುಂ ಸುಜಾತಯುಂ’ ಚಿತ್ರವು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ ಬಳಿಕ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ (ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌) ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ.

As kind and sensitive as his stories...

Rest in Peace Shanavas sir

I Hope your Sufi soul finds a place as beautiful as the one you created for us in Sufiyum Sujathayum.

Gone too soon.

My Prayers and condolences to the family 🙏🏻#RIPShanawazNaranipuzha pic.twitter.com/c4ePVAQLZd

— Aditi Rao Hydari (@aditiraohydari) December 23, 2020