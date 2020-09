ನಟ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಮೀನಾ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮಲಯಾಳದ ‘ದೃಶ್ಯಂ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದು 2013ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್‌ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳಿಗೂ ರಿಮೇಕ್ ಆಯಿತು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ‘ಶೀಫ್‌ ವಿಥೌಟ್‌ ಶೆಫರ್ಡ್‌’ ಹೆಸರಿನಡಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಚೀನಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್‌ ಆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವೂ ಹೌದು.

ಕ್ರೈಮ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ‘ದೃಶ್ಯಂ 2’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಟೀಸರ್‌ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ನಟಿ ಮೀನಾ ಅವರೇ ಸ್ವೀಕೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಇಂದು ಮೀನಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಮೋಹನ್‌ಲಾಲ್‌ ಅವರು ಮೀನಾಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ದೃಶ್ಯ 2’ ಸೆಟ್‌ಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟನಿ ಪೆರುಂಬವೂರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Happy Birthday Meena and Welcoming you to the sets of #Drishyam2#HappyBirthdayMeena pic.twitter.com/SBrQnEe1Dx

— Mohanlal (@Mohanlal) September 16, 2020