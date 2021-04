ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌; ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಮುಂಬೈ: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌–19 ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂಬೈನ ಬ್ರೀಚ್‌ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಗಾಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ, ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕದಿಂದಲೂ ಬಪ್ಪಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಬ್ರೀಚ್‌ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞರು ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ಕೋರಿದೆ. ಬಪ್ಪಿ ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಹಾರೈಕೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ...' ಎಂದು ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ ಅವರ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Veteran music composer Bappi Lahiri has been admitted to Mumbai's Breach Candy Hospital after testing positive for #COVID19, confirms the singer's spokesperson

(Picture source: Bappi Lahiri's Instagram account) pic.twitter.com/FMwe1PVsfq

— ANI (@ANI) March 31, 2021