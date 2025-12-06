‘ಸ್ಕೈಲ್ಯಾಬ್’ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್

<p>‘ಸ್ಕೈಲ್ಯಾಬ್’ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. <br><br>ನಟಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಅವರು ವಯೋವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರ ಜತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ ಆ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಮಯ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಂಗಾರದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹೊಳಪು. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ವಯೋವೃದ್ದೆ ನನ್ನ ಜತೆ ಇದ್ದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ಬಂಗಾರದ ಹೊಳಪು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೆ 4 ವರ್ಷ‘ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜನ್ಮದಿನ: ದೊಡ್ಮನೆ ಶಕ್ತಿ ಎಂದ ನಟ ವಿನಯ್ .<p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ‘ಮೈನಾ’ , ‘ಜೋಶ್’, ‘ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ2’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು , ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>