ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಾಚರಣೆ 2022ರ ಅಂಗವಾಗಿ ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೆ.23 ರಂದು ಕೇವಲ ₹ 75 ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಅಸೋಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಂಎಐ) ಟ್ವೀಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾವವನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ₹75 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಂಎಐ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆಯ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಂಎಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.

