ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್

<p>ಟಾಲಿವುಡ್ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ ಅವರು (ಜ.31)ರಂದು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಹೆಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಗಂಡು) ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರಿಗೆ ನಟ ಅಲ್ಲು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಟ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮವಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಮಗು ಜನನದಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತಿಕಾ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್, ಮಗಳು ಕ್ಲೀಂ ಕಾರ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು: ವಿಡಿಯೊ.<p>ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ‘ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ನಟ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ‘ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳ್ಳಲಿ’ ಎಂದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಡಬಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್’ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>