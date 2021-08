ಇವರೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಲವರ್‌ ಎಂದು ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ವರ್ಮಾ

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ವಿವಾದಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಮ್‌ ಗೋಪಾಲ್‌ ವರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫೋಟೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇವರೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಲವರ್ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಮಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಪೋಲವಾರಪು ಸತ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಂ ಮತ್ತು ರಂಗೀಲಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸತ್ಯಾ ಅವರೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The woman in blue swim suit is SATYA ..She was my 1st ever Love in my college days at Siddhardha engineering college Vijayawada.. @polavarapusatya is currently in the US practising Maternal Fetal medicine specialist and OB Gyn pic.twitter.com/UjsnhEGhwY

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) August 25, 2021