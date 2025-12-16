ರಣವೀರ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್’ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದೆಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟನೆಯ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಸಿನಿಮಾ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹ 300 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ‘ಧುರಂಧರ್‘. ಸೋಮವಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹550 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.‘45’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪೇಂದ್ರ.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರವು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹364.60 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ(ಸೋಮವಾರ) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹430.20 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ₹122.50 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹550 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಯಶಸ್ಸು: ₹ 300 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 'ಧುರಂಧರ್'.<p>‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರವು ಎರಡನೇ ಶುಕ್ರವಾರ, ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಗೂಢಚಾರಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಆರ್. ಮಾಧವನ್ ಅವರು ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಚೌಧರಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>