ಮುಂಬೈ: ನಟ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಗುರುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್‌ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೈಕಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಿ-ಡೇ ಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಜತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮಸೀದಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಅದು.

