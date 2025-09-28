ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಗಾಯಕಿ ಸೆಲೆನಾ ಗೊಮೆಜ್‌

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: ಅಮೆರಿಕದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಲೆನಾ ಗೊಮೆಜ್ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಬೆನ್ನಿ ಬ್ಲಾಂಕೊ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೆಲೆನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ರಿವೈವಲ್’ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2019ರಲ್ಲಿಯೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೆಲೆನಾ ಅವರ ‘ಸಿಂಗಲ್ ಸೂನ್’ ಹಾಡನ್ನು ಬೆನ್ನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇದೇ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ‘ಐ ಸೆಡ್ ಲವ್ ಯು ಫಸ್ಟ್’ ಎಂಬ ಆಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಸೆಲೆನಾ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬಿಬರ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಪಾಪ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. 2018ರಲ್ಲಿ ರೂಪದರ್ಶಿ ಹೈಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>