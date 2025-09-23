ಅಮ್ಮನ ಸಿನಿ ಪಯಣವನ್ನು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೆನಪಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ ಮಗಳು ಗೌರಿ: ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

<p>ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಾವಿದರ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಗೌರಿ ‘ಶೃತಿ‘ ಚಲನಚಿತ್ರದ ‘ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಎಂದೂ ಒಂದೇ ಸತ್ಯವೆ ಹೇಳುವೆ‘ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ‘ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ1‘ ಟ್ರೇಲರ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗೌರಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಅಧೀರ' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಗೌರಿ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಅವರು ಹಸಿರು ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು, ಬಿಳಿ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>