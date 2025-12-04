ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

VIDEO | ಸಮಂತಾ ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶೋಭಿತಾ ಧೂಲಿಪಾಲ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್: ಏನದು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:54 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 11:54 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು 2ನೇ ಮದುವೆ ಝಲಕ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಪ್ರಭು 2ನೇ ಮದುವೆ ಝಲಕ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ: ನಟಿ ಸಮಂತಾ–ರಾಜ್ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶೇಷವೇನು?
ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ: ನಟಿ ಸಮಂತಾ–ರಾಜ್ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಶೇಷವೇನು?
SamanthaNaga ChaitanyaMarrige

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT