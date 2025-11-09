ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆಮರೂನ್‌ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:32 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:32 IST
RajamouliSS RajamouliS. S. Rajamouli

