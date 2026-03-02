<p>ನಟ ಸೂರ್ಯ ಅವರ 46ನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 'ವಿಶ್ವಂತ್ & ಸನ್ಸ್‘ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಮಗು ಒಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಂದೆ–ಮಗುವಿನ ಕಥೆ ಹೇಳುವಂತಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯ ಅವರು, ‘ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆ, ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೆವೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಿತಾರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್‘ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಪ್ರೇಮಲು‘ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್ಕುಮಾರ್, ಭವಾನಿ ಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಜಾರ್ನ್ ಸುರಾವೊ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>