'ತಿಥಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರೆಡ್ಡಿ

<p>ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ತಿಥಿ' ಹಾಗೂ ಬರ್ಲಿನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿರುವ 'ಜುಗ್ನುಮ: ದಿ ಫೆಬಲ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಫೈರ್' ಹೆಸರಿನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೆಡ್ಡಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾ 'ತಿಥಿ'ಯಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲದವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ತಿಥಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಪಾತ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತ, ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾ 'ತಿಥಿ' 2015ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ನಟನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ '.. ದಿ ಫೆಬಲ್'ನಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಬಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತು ತಿಲೋತ್ತಮ ಶೋಮ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು.</p><p>'ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಫೈರ್' ಜೆನ್ ಝಿ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ 'Prspctvs Productions' ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>'ತಿಥಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಈರೇಗೌಡ ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾದರೂ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ಡಿ. 'ಈ ಮಾದರಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರ ವರ್ಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>