Introducing Kiara Advani as NADIA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#Toxic #ToxicTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry @anbariv… pic.twitter.com/27aRe1GGVg— Yash (@TheNameIsYash) December 21, 2025
Introducing Huma Qureshi @humasqureshi as ELIZABETH in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups #TOXIC #TOXICTheMovie @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma… pic.twitter.com/aozI7wKWCb— Yash (@TheNameIsYash) December 28, 2025
Introducing Nayanthara as GANGA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups #TOXIC #TOXICTheMovie— Yash (@TheNameIsYash) December 31, 2025
@advani_kiara @humasqureshi #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry… pic.twitter.com/FSiWGo7XeC
Introducing Tara Sutaria as REBECCA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups#TaraSutaria#TOXIC #TOXICTheMovie #Nayanthara @humasqureshi @advani_kiara #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar… pic.twitter.com/gY7uFrFDkh— Yash (@TheNameIsYash) January 3, 2026
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.