ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನಾನೊಬ್ಬ ನತದೃಷ್ಟ ಕಲಾವಿದ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಹುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್‌

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ: ಚಂದು ಗೌಡ
ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ: ಚಂದು ಗೌಡ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆನೆಬಲ: ಡೆವಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ವೀರ್‌
ದರ್ಶನ್‌ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಆನೆಬಲ: ಡೆವಿಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ವೀರ್‌
KannadaDarshanMovieDevil

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT