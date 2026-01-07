ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಹೇಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ? ನಾಳೆ ಫಸ್ಟ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 9:23 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 9:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Kannada New Movie : ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ನಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಸಾಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
Kannada New Movie : ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌’ನಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಸಾಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Yash's Toxic: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಗಂಗಾ’ಳಾದ ನಯನತಾರಾ
Yash's Toxic: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಗಂಗಾ’ಳಾದ ನಯನತಾರಾ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್: ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್: ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವು
ಯಶ್ ಅವರ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವು
SandalwoodYashPosterNew MoviesFilm PosterToxic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT