<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ (ಜ.8)ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಯಶ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.10ಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p>.Kannada New Movie : 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಮೆಲಿಸಾಳಾದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್.Yash's Toxic: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಗಂಗಾ'ಳಾದ ನಯನತಾರಾ .<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಲಿಸಾ ಆಗಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಗಂಗಾ ಆಗಿ ನಯನತಾರಾ, ಎಲಿಜಬೇತ್ ಆಗಿ ಹುಮಾಖುರೇಶಿ, ನಾದಿಯಾ ಆಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಈಗ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. </p><p>ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ, ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣವಿದೆ. </p><p>'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್: ನಯನತಾರಾ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.ಯಶ್ ಅವರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸೇರಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಿವು.