ಝೈದ್‌ ಖಾನ್‌, ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಟನೆಯ ಕಲ್ಟ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಲ್ಟ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಝೈದ್ ಅವರು 'ಮಾಧವ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ 'ಮಾಧವ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿ ದೂರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಮಾಧವ ಕುಡಿತದ ದಾಸನಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಂತರ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.ಧೀರೆನ್, ಅಮೃತಾ ಪ್ರೇಮ್ ನಟನೆಯ 'ಪಬ್ಬಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ.<p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಮಾಸ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಲೈಕಾ ವಸುಪಾಲ್ ಅವರು ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಝೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಬಳಿಕ ರಗಡ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆಶ್ರಿತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಅಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜೆ.ಎಸ್. ವಾಲಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ, ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕೆ.ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ರವಿವರ್ಮ ಅವರ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.</p><p>'ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಲವ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಯೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕರಳು ಸುಟ್ಟೋಗೋದು ಹೆತ್ತವ್ರದ್ದು ಕಣೋ.' ಎನ್ನುವ ಡೈಲಾಗ್ ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>