‘ಬಾಬಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ–19ರ ವಿನ್ನರ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ–19ರ ವಿಜೇತನಾಗಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿಯ ನಿರೂಪಕ ಆಗಿರುವ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವಿಜೇತರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p><p>ನಟಿ ಫರ್ಹಾನ್ ಭಟ್ ಅವರು ರನ್ನರ್ ಅಫ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹50 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫರ್ಹಾನ್ ಭಟ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಗೂ ₹25 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಣ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಪ್ರಣೀತ್ ಮೊರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅಮಾಲ್ ಮಲೀಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ಅವರು 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.</p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರ ಮೂಲದ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಎಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಕುಮ್, ಬಾಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್–19 ವಿಜೇತರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.</p>