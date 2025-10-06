ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಮಾತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಶ್ವಿನಿ: ಅಸಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?

<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿದೆ. ಕಿರುಚಾಟ, ಗುದ್ದಾಟ, ಬೇಸರ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.BBK12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಒಂಟಿ-ಜಂಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ.<p>ಇದೀಗ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಆಡಿದ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಮಾತಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ, ಗಾಂಚಾಲಿ ಅಂತ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ ಆಗಿ ಆಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹಂಗಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>