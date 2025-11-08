ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ರಕ್ಷಿತಾ ಚಪ್ಪಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಜಾನಾ? ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಗರಂ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:46 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 11:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಮಾತಿಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಲು ಬಂದರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
BBK12: ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಮಾತಿಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಲು ಬಂದರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು?ಈ ವಾರ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?
BBK12: ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಯಾರು?ಈ ವಾರ ಗೇಟ್‌ಪಾಸ್‌ ಯಾರಿಗೆ?
Kiccha Sudeepbigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT