ಮಂಗಳವಾರ, 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಿಸಿ: ರಕ್ಷಿತಾ ಮೇಲೆ ರಾಶಿಕಾ ಗರಂ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:21 IST
Last Updated : 21 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಘರ್ಜನೆ: ದಂಗಾದ ಮನೆಮಂದಿ
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟಂಟ್ ರಘು ಘರ್ಜನೆ: ದಂಗಾದ ಮನೆಮಂದಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸುಂದರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಸುಂದರಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್
bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT