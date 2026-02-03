<p>ಕನ್ನಡದ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ನಿನ್ನೆಗೆ (ಫೆ.2) 6 ವರ್ಷ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.‘ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್’ ಎಂದ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ–ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್.ಆ. 22ಕ್ಕೆ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಕಿತಾ ನಟನೆಯ ‘ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್’ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್.<p>ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಫೋಟೊಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ‘ಅಂದು 02-02-2020 to ಇಂದು 02-02-2026. ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ, ಡಿಜೆ ಸರ್, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಗುಂಡ್ಕಲ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು 6 ವರ್ಷ. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇವತ್ತು 6 ವರ್ಷ. ನಾನು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಕನಸು ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 6 ವರ್ಷ. ಒಂದು ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಹಲವಾರು ಕನಸುಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಶೈನ್ ಶರಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ‘ಕಾಂತಾರ’, ‘ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್’, ‘ನಿದ್ರಾದೇವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋರ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ‘ಏಕಂ’ ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>