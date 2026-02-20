ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Photos: ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಸೀತಾರಾಮ’ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:30 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:30 IST
ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಪತಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾವೈಷ್ಣವಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಪತಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ‘ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೈಷ್ಣವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ‌ನಲ್ಲಿ ಶುಭಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ‘ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಿಂದ ನಟನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ‘ಸೀತಾರಾಮ’ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು.

ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಜೊತೆ 2025ರ ಏ.15ರಂದು ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವೈಷ್ಣವಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಜತೆ 2025ರ ಜೂ.8ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

