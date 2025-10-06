PHOTOS |ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯ: ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ನಿನಗಾಗಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಗಿಣಿರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಚನಾ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯು 2024ರ ಮೇ 27ರಂದು ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡಿತ್ತು. 413 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ದುಃಖದ ಪದವಲ್ಲವೇ?ನಿನಾಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.
‘ನಾನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಚನಾ ಆಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞನಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಅನುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗಳು’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಚನಾ, ಜೀವಾ, ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ, ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
