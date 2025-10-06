ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS |ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯ: ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಭಾವುಕ ವಿದಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ‘ನಿನಗಾಗಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಗಿಣಿರಾಮ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಿತ್ವಿಕ್ ಮಠದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ರಚನಾ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯು 2024ರ ಮೇ 27ರಂದು ಪ್ರಸಾರ ಕಂಡಿತ್ತು. 413 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ನಟಿ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

‘ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವುದು ದುಃಖದ ಪದವಲ್ಲವೇ?ನಿನಾಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯಾಣ. ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದರು.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

‘ನಾನು ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಚನಾ ಆಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದೆ‌.ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೃತಜ್ಞನಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಇನ್ನು, ಅನುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಮನೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗಳು’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾಗೂ ರಚನಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರವು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ನಿನಗಾಗಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ರಚನಾ, ಜೀವಾ, ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ, ದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

