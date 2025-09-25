ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ: ಮೊದಲ ದಿನ ‘ಕಿರಿಕ್’ ಬೆಡಗಿ ರೆಬೆಲ್

<p>ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ‘ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.</p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ, ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಶೋದಿಂದ ಆಚೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.Bigg Boss 12 |ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ, ಇದೀಗ ‘ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಾಣಿಸ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್’ ಶೋನಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಶೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. </p><p>ವರುಣ್ ಸೂದ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಠಿಣ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ, ವಿಚಿತ್ರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೆ. 22ರಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ‘ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಾಣಿಸ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್’ ಶೋ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಹಸಮಯ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.</p>.ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಅವಕಾಶ: ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.<p>ಸದ್ಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ರಾಣಿಸ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್ ಸೀಸನ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡು ಪ್ರೋಮೊಗಳು ನೋಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ‘ಐ ಬಕೆಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್’ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಸವಾಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಕೆಲವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿಯುವ ಸವಾಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕುಡಿದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ವಾಗ್ವಾದ</strong></p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೆಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>