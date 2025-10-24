ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

‘ಸುವರ್ಣ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ’ 500ರ ಸಂಭ್ರಮ: ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಸಂದರ್ಶನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:59 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿ

ನಟ ರವಿಶಂಕರ್ ಗೌಡ ದಂಪತಿ

ActorKannada reality showStar Suvarna

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT