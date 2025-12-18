<p>ತೆಲುಗಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. 98 ದಿನಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ವಾರದಲ್ಲಿದೆ. 5 ಮಂದಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡತಿಯರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸೀಸನ್ 9ರ ವಿಜೇತರು ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.</p>.ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?.ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು: ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣ?.<p>ಸದ್ಯ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ತನುಜಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಮತ್ತು ಡೆಮನ್ ಪವನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರು ಯಾರೆಂದು ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಇನ್ನು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಹಾಗೂ ತನುಜಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಐವರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರಾಗಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>