ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

Telugu Bigg Boss 9: ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡತಿಯರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:26 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು: ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣ?
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳು: ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣ?
Kannadabigg bossKannada reality showSanjana GalraniTelugu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT