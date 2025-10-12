ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿದೇಶಿ ಹಕ್ಕಿಗಳ ನಿನಾದ: ಬಂದರೋ ಬಂದರೋ ಕಳ್ಳಿಪೀರರು!

ಕೆ.ಓಂಕಾರ ಮೂರ್ತಿ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:26 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:26 IST
ಕೆಜಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಬೀ ಈಟರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು: ಶಂಕರ್‌
ಯೂರೋಪ್‌ನಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್‌ಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿರುವ ಬೀ ಈಟರ್‌ಗಳು 
ಹೈಟೆನ್ಷನ್‌ ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬೀ ಈಟರ್‌ಗಳು
kolarbirdsKGF

