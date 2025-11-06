ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಿವು

<p>ಹಾವುಗಳು ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷ ರಹಿತ ಹಾವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. </p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300 ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p><p><strong>ನಾಗರಹಾವು:</strong> </p><p>ಇದು ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಾಗರಹಾವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವುಗಳಿವೆ.</p><p>ಈ ಹಾವುಗಳು ‘ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಎಂಬ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಹಾವು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬದುಕಬಲ್ಲದು.</p>.<p><strong>ಕಟ್ಟು ಹಾವು (ಕಾಮನ್ ಕ್ರೈಟ್ ):</strong></p><p>ಕಟ್ಟು ಹಾವಿನಲ್ಲಿ12 ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಹಾವು ಸುಮಾರು 2 ಮೀ ಉದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗ ಬಿಳುಪು ಹಾಗೂ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವಿನ ವಿಷ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ನಿಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p><strong>ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಹಾವು (ರಸ್ಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್):</strong></p><p>ಕೊಳಕು ಮಂಡಲವನ್ನು ‘ರಸ್ಸೆಲ್ ವೈಪರ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಕೋರೆಹಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಈ ಹಾವಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸರಪಳಿಯಂತಹ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮಚ್ಚೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.</p><p>ಈ ಹಾವು ‘ಹೆಮೋಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿಷ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<p><strong>ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಹಾವು (ಎಚಿಸ್ ಕ್ಯಾರಿನಾಟಸ್):</strong></p><p>ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಗಸ ಮಂಡಲವೂ ಒಂದು. ಇದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾವಿನ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. </p><p>ಈ ಹಾವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ‘ಸಿ’ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗರಗರ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>