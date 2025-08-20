ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯ ಭೀಕರ! ಗುಟುಕು ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ
ಆಹಾರ, ಗುಟುಕು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ; ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ, ‌ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಸಾವು–ನೋವಿನಿಂದ ತತ್ತರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:21 IST
Last Updated 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 0:21 IST
