ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail
ADVERTISEMENT

ಇರಾನ್: ಖಮೇನಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ‘ದೇವಪ್ರಭುತ್ವ’ದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ
ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೆಝಾ ಪಹ್ಲವಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ರೆಝಾ ಪಹ್ಲವಿ
ಇರಾನ್

ಇರಾನ್

IranConflictAyatollah Ali Khameneiiran conflict

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT