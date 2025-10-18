ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಗೆದ್ದು ಸೋತರೇ ಮಾರಿಯಾ?
ಬಿ.ವಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್
Published 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:39 IST
Last Updated 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:39 IST
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ‘ಸ್ಪರ್ಧೆ’ಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಮಾರಿಯಾ ಕೊರಿನಾ ಮಚಾದೊ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ 143 ಪುರಸ್ಕೃತರ ಪೈಕಿ ಮಾರಿಯಾ 20ನೇ ಮಹಿಳೆ.
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?
Nobel Peace PrizeDonald TrumpNobel Award

