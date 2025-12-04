ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Ashes Test: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ರೂಟ್‌

ಆ್ಯಷಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌: ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಂ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಎಡಗೈ ವೇಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್‌
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
EnglandAshes testAustralia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT