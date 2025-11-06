ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆಳ–ಅಗಲ| ದಶಕ ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ‘ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ’

ಕಬ್ಬಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತೀವ್ರ; ಆಂದೋಲನ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:17 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:17 IST
ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3500 ದರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಬುಧವಾರವೂ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆಯ ಲಾರಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತವು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಪ್ರದೀಪ ಮೇಲಿನಮನಿ
FarmerprotestSugar cane

