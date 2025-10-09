ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail
ADVERTISEMENT

ಆಳ –ಅಗಲ: ಟಾಟಾ ‘ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:12 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರತನ್‌ ಟಾಟಾ
ರತನ್‌ ಟಾಟಾ
ಸೈರಸ್‌ ಮಿಸ್ತ್ರಿ
ಸೈರಸ್‌ ಮಿಸ್ತ್ರಿ
Tata GroupTata Sons

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT