ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdigest
ಮಹಾರಾಣಿ 'ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ' ನಿಧನ: ಕಳಚಿದ ದರ್ಭಾಂಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೊಂಡಿ
ಮಹಾರಾಣಿ 'ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ' ನಿಧನ: ಕಳಚಿದ ದರ್ಭಾಂಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೊಂಡಿ
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published 15 ಜನವರಿ 2026, 10:20 IST
Last Updated 15 ಜನವರಿ 2026, 10:20 IST
Comments
ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ದರ್ಭಾಂಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದೆ. ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ಮಹಾರಾಣಿ 'ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ' ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಜನವರಿ 12) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿಧನವು ದರ್ಭಾಂಗ ರಾಜಮನೆತನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ

ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ

(ಎಕ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರ)

ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ

ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ

(ಎಕ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರ)

ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ

ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ  

(ಎಕ್ಸ್‌ ಚಿತ್ರ)

ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ

ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ  

(ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ 600KG ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ನಿಧನ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ 600KG ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ನಿಧನ
ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ 600KG ಚಿನ್ನ ನೀಡಿದ್ದ ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಮಸುಂದರಿ ದೇವಿ ನಿಧನ
GoldDeath NewsBiharHistorywarIndo china

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT