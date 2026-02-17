ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ತಂಗಿಯೋ, ಮಗಳೋ...?
Published 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:50 IST
Last Updated 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:50 IST
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಂಗಿ ಕಿಮ್ ಯೊ ಜಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಹೆಸರುಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಪುತ್ರಿ ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಜತೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್‌

ಪುತ್ರಿ ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಜತೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್‌

ಎಕ್ಸ್ ಚಿತ್ರ

