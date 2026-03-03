ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ: ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವು..

<blockquote>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ.</blockquote>. <p>ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ (UNGA) 2013ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 3 ಅನ್ನು 'ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ದಿನ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.</p>.<h2> ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 5 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವು..</h2>. <p><strong>ದೈತ್ಯ ಪಾಂಡಾ(Giant panda)</strong></p><p>ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ದೈತ್ಯ ಪಾಂಡಾಗಳು ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶದಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹುಲಿ(Siberian tiger)</strong></p><p>ರಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಹುಲಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಬೇಟೆ, ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶರಿಂದ ಇವುಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. </p>.<p><strong>ಸುಮಾತ್ರನ್ ಒರಾಂಗುಟನ್ (Sumatran orangutan)</strong></p><p>ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸುಮಾತ್ರನ್ ಒರಾಂಗುಟನ್ಗಳು ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹವಾಯಿಯನ್ ಮಾಂಕ್ ಸೀಲ್ (Hawaiian monk seal)</strong></p><p>ಹವಾಯಿಯನ್ ಮಾಂಕ್ ಸೀಲ್ ಅಪರೂಪದ ಸಮುದ್ರ ಸಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಸದ್ಯ 1,500ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಮುರ್ ಚಿರತೆ(Amur leopard)</strong></p><p>ರಷ್ಯಾದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವ ಅಮುರ್ ಚಿರತೆ, ವಿಶ್ವದ ಅಪರೂಪದ ದೊಡ್ಡ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 150ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ನಾಶ, ಬೇಟೆ ಇವುಗಳ ಉಳಿಯುವಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p> .Explainer | ಹೆಚ್ಚಾದವು ಸಿಂಹ, ಘೇಂಡಾಮೃಗ, ಚೀತಾ: ವನ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಭರವಸೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>