ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homefoodkasa rasam
ADVERTISEMENT

ಸೀಬೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ, ತಿರುಳು ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವೇ, ಘಮ್ಮೆನ್ನುವ ರಸಂ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ

ೃಥೆಮುನ್ನಿ
ಪೃಥೆಮುನ್ನಿ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:27 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಡೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ
ಬೆಂಡೆಯ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಿದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗಾಗಿಯೇ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು 12 ಸಾಲು.. ಲಾಭ ಬಹುಪಾಲು...
ಬೆಂಡೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು 12 ಸಾಲು.. ಲಾಭ ಬಹುಪಾಲು...
GuavafoodRecipefruitsCookingNutritional foodFood Wasteprajavani special

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT