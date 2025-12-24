<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕರಪೋಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಹುಬೇಗನೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ</p>.<p><strong>ಶಂಕರಪೋಳಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಸಕ್ಕರೆ– 1 ಕಪ್</p><p>ಹಾಲು– 1 ಕಪ್</p><p>ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು–1ರಿಂದ2 ಕಪ್</p><p>ಉಪ್ಪು– ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p>ತುಪ್ಪ– ಅರ್ಧ ಕಪ್ </p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:</strong> ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ 5ರಿಂದ10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಹಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪಾತಿ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಕಲಸಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಪಾತಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. (ದಪ್ಪವೂ ಆಗಬಾರದು ತೆಳುವಾಗಿಯೂ ಇರಬಾರದು) </p><p>ನಂತರ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಶಂಕರಪೋಳಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ. </p><p>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಶಂಕರಪೋಳಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>