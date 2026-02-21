ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಸೂಪ್

<p>ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಳಿನ ಖಾದ್ಯಗಳು ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಪಲ್ಯ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಬಹು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. </p>.<h2>ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಸೂಪ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು</h2>.<ul><li><p>ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿಕಾಳು – 1 ರಿಂದ 2 ಬಟ್ಟಲು</p></li><li><p>ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ –1</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ– 2 ರಿಂದ 3</p></li><li><p>ಜೀರಿಗೆ– 1 ಚಮಚ</p></li><li><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p></li><li><p>ತುರಿದ ತಂಗಿನಕಾಯಿ– ಕಾಲು ಬಟ್ಟಲು</p></li><li><p>ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p></li></ul>.<h2><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></h2>.ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಪಾಲಕ್ ಸೂಪ್; ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.<p>ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹುರುಳಿ ಕಾಳಿಗೆ 2–3 ಲೋಟ ನೀರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಸಿ ಆರಿದ ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಹುರುಳಿ ಕಾಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.</p><p>ನಂತರ ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಬಳಸಿದ ನೀರಿಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಪೇಸ್ಟ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 5–10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. <br><br>ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಹುರುಳಿಕಾಳಿನ ಸೂಪ್.</p>