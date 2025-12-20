ರೆಸಿಪಿ | ದೇಹ ಸದೃಢತೆ ಬಯಸುವವರು ಈ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ..

<p>ಅನೇಕ ವಿಧದ ಪಾಯಸಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹ ಸದೃಢತೆ ಬಯಸುವವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p><br>ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ</p><p>ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು</p><p>ಶ್ಯಾವಿಗೆ: 1 ಕಪ್</p><p>ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ: ಅರ್ಧ ಕಪ್</p><p>ಏಲಕ್ಕಿ – ಅರ್ಧ ಚಮಚ<br>ಕೇಸರಿ: 4-5 ದಳಗಳು</p><p>ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ: 4</p><p>ತುಪ್ಪ: 1 ಚಮಚ</p><p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong> </p><p>ಬಿಸಿಯಾದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ1 ಕಪ್ ಶ್ಯಾವಿಗೆಹಾಕಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಹುರಿದ ಶ್ಯಾವಿಗೆಗೆ 1–2 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ 1 ಲೋಟ ನೀರು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ಯಾವಿಗೆ, ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕಾಯಿತುರಿ, ಹಾಗೂ ಕೇಸರಿ ದಳಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದರೆ, ಘಮ ಘಮ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>