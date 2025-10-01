ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ‘ಪುಟಾಣಿ ಪೇಡ’ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:30 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರೆಸಿಪಿ | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೆಸಿಪಿ | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ರೆಸಿಪಿ | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ರೆಸಿಪಿ | 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ‘ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್’ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೆಸಿಪಿ | 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ‘ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್’ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
ರೆಸಿಪಿ | 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ‘ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್’ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?
North KarnatakafoodFestival Sweet Recipe

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT