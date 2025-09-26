ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homefoodrecipe
ADVERTISEMENT

ರೆಸಿಪಿ | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:07 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 10:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರೆಸಿಪಿ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂಬುಳಿ ಸವಿ– ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ರೆಸಿಪಿ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂಬುಳಿ ಸವಿ– ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ

foodCookingSweetsSpecial Sweets

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT