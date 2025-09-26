ರೆಸಿಪಿ | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

<p>ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರು ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಾದ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.</p>.ರೆಸಿಪಿ: ಬೇಸಿಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂಬುಳಿ ಸವಿ– ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?.ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಪ್ಪಳಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?.<p><strong>ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು:</strong></p><p>ಗೋಧಿ: 1 ಕಪ್</p><p>ಬೆಲ್ಲ: 2 ಉಂಡೆ</p><p>ಏಲಕ್ಕಿ: 3</p><p>ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು</p>.<p><strong>ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: </strong></p><p>ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ದಿನದ ಮೊದಲು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಮರುದಿನ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರಿಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ. ನೀರು ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗೋಧಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. (ಗೋಧಿ ಕುದಿಯಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.) </p><p>ಬಳಿಕ ಗೋಧಿಯು ಮೃಧು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 3 ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಆಗ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚವೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಿ 5 ಅಥವಾ 6 ವಿಶಲ್ ಕೂಗಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಹಾಕಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಗೋಧಿ ಹುಗ್ಗಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>