ರಸಾಸ್ವಾದ: ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಮನೆ ಊಟ

ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆ, ಉದ್ದನೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಚಮಚ, ಅವೆರಡರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 'ಕಟ್ ಕಟ್' ಸದ್ದು, ಆ ಸದ್ದು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತಲೇ ಅಪ್ಪ– ಮಗನ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿನವರ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ರಸಪಾಕ... ಹೀಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಮದುವೆಮನೆ ಶೈಲಿಯ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ರಂಗನಾಥ್ ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ದ್ವಯರು.

ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಯ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆ ರುಚಿ ಬಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗಳು, ಕೋಸಂಬರಿ, ಪಲ್ಯ, ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯಗಳು, ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ, ರಸಂ ಹೀಗೆ... ಇವುಗಳ ಸ್ವಾದ ಮನೆಯ ಪುಟ್ಟ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ದುರ್ಲಭ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ಅಪ್ಪ– ಮಗ, ಅದೇ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ವಿಆರ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈರುಚಿ ಉಣಬಡಿಸುವ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಮಗ ವಿನಯ್ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಲರ್ ಟಾಕೀಸ್' ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕವೂ ತಿನಿಸುಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಕ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಡುಗೆಗಳ ಗುಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸರಳ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗಾಗುವಂತೆ ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು– ಮೂವರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಈ ಜೋಡಿಯ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿಯಂತೆ. ನಗುಮೊಗದಿಂದಲೇ ಬಹುತೇಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ವಿನಯ್ ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮನಿಂದ ಕಲಿತು, ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಪಾಕಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಗುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು, ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೋಡುಬಳೆ ರೆಸಿಪಿಯಂತೂ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಡುಗೆಯಾದರೂ ಅವರು ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆ ಅವರ ಅಡುಗೆಮನೆಗೊಂದು ಕಲಶವಿದ್ದಂತೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಲಯದಿಂದ ಆ ಬಾಣಲೆಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಯಾವ ಅಡುಗೆಯನ್ನಾದರೂ ಸರಿ ಮನಸಾರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಖಾದ್ಯಗಳೂ 'ಕಲೆ' ಇದ್ದಂತೆ. ಕಲೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳು ಕರಗತವಾಗಲೂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು.
– ವಿನಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಆರ್.

ಮೇಲುಕೋಟೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪುಡಿ, ಶಾವಿಗೆ ಕೇಸರಿಬಾತ್, ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಜ್ಜಿಗೆಹುಳಿ, ಹುಳಿದೊವ್ವೆ, ಕಜ್ಜಾಯ, ಮೋತಿಚೂರು ಲಡ್ಡು, ಚಿರೋಟಿ, ಶಾವಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಬಾರ್, ರಸಮಲೈ, ಜಿಲೇಬಿ ರಬ್ಡಿ, ಬಾದುಷಾ ಹೀಗೆ ಅವರ ಪಾಕ ವೈವಿಧ್