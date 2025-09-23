ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ಮೋತಿಚೂರ್‌ ಲಡ್ಡು ಹೀಗೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು

<p>ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡಿಸುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿನಿಸು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.</p><p><strong>ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು</strong></p><p>ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು</p><p>ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ</p><p>ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು</p><p>ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ</p><p>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ</p><p><strong>ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ</strong></p><p>ಹಂತ 1 : ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಗಂಟು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬೂಂದಿಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.</p><p>ಹಂತ 2: ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ.</p><p>ಹಂತ 3: ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೇಳುವಾಗಿ ಕಲಸಿಟ್ಟ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜರಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಬೂಂದಿಕಾಳು ಆಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಹಂತ 4: ಕಾದ ಸಣ್ಣ ಬೂಂದಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿ.</p><p>ಹಂತ 5: ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ನೀರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. </p>.<p>ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಹಂತ 6: ಕಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ಬೂಂದಿಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. </p><p>ಹಂತ 7: ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ಕಾದ ಬೂಂದಿಗೆ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿ ಆರಲು ಬಿಡಿ.</p><p>ಹಂತ 8: ತಣ್ಣಾಗಾದ ಬೂಂದಿ ಕಾಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ. ನಂತರ ಸವಿಯಿರಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>