ಮುಖದ ಅಂದಗೆಡಿಸುವ ಮೊಡವೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು

<p>ಕಲೆರಹಿತ ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ತೊಂದರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><h2><strong>ಮೊಡವೆ ಆಗಲು ಕಾರಣಗಳು</strong></h2><ul><li><p>ಧೂಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮುಖ ತೊಳೆಯದಿದ್ದರೆ</p></li><li><p>ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ</p></li><li><p>ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ</p></li><li><p> ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು</p></li><li><p>ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ</p></li><li><p>ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ</p></li><li><p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಮೊಡವೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p></li></ul><h2><strong>ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು</strong></h2><ul><li><p>ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೈ–ಕಾಲು ಜತೆ ಮುಖ ತೊಳೆಯಬೇಕು.</p></li><li><p>ಹಣ್ಣು, ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಸೇವಿಸಬೇಕು</p></li><li><p>ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು</p></li><li><p>ದಿನಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇವನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ</p></li><li><p>ಕ್ರೀಂಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ</p></li><li><p>ಶ್ರೀಗಂಧ ಅರೆದು ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಬಹದು</p></li><li><p>ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಪುಡಿ ಜತೆ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತವೆ.</p></li><li><p>ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಜತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2–3 ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಶಮನವಾಗುತ್ತವೆ. </p></li><li><p>ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪೇಸ್ಟ್, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಶರದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p></li></ul><p><em>ಲೇಖಕರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು</em></p>