ಶನಿವಾರ, 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehealth
ADVERTISEMENT

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಅಸ್ತಮಾ: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?

ಡಾ.ಉದಯ ಎಸ್.
Published : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:30 IST
Last Updated : 30 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 11:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು?
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಅಸ್ತಮಾ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುವ ಹಲವಾರು ಹಬ್ಬಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯಾದರೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
Health TipsAsthmaChildrenChildren healthfestival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT